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В Кремле раскрыли карты, кого бы хотели видеть на посту президента Украины

02.09.2018 08:15
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В Кремле раскрыли карты, кого бы хотели видеть на посту президента Украины

Как передает replyua.net, во время своего «большого интервью» своему же «112 каналу» Виктор Медведчук лишь единожды вспомнил о кандидате в президенты Юлии Тимошенко, когда обсуждал свои взаимоотношения с Игорем Коломойским. Тогда Медведчук отметил тогда, что этих взаимоотношений с Коломойским просто нет, но он относится с уважением к позиции олигарха, который заявил о своей поддержке Тимошенко. 

Прошла какая-то неделя и Виктор Медведчук в интервью The Independent уже заявил, что считает Юлию Тимошенко наиболее подготовленной к президентскому посту. Медведчук готов поддержать ее на предстоящих выборах. По его словам, Юлия Владимировна является наиболее «сфокусированным» кандидатом. После таких комплиментов в адрес Тимошенко, Медведчук подчеркнул, что у него нет с ней никаких политических отношений и договоренностей, поскольку у них разные позиции.

Комментируя позицию Медведчука, политолог Олеся Яхно отметила, что Виктор Медведчук не соврал. С точки зрения планов Медведчука и Кремля относительно Украины, Юлия Тимошенко, видимо, действительно наиболее подготовленный претендент на пост президента Украины. 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, выборы президента, Тимошенко
 
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