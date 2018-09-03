ЛАВРОВ ПОСЛЕ СЛОВ О НЕВОЗМОЖНОСТИ «НОРМАНДСКОЙ ВСТРЕЧИ» СНОВА ГОВОРИТ О ВАЖНОСТИ «МИНСКА»

03.09.2018 15:36

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что выполнение Минских договоренностей остается единственным способом урегулировать конфликт на Донбассе.



«Мы готовы к компромиссам в любом конфликте, в любом кризисе, где Российская Федерация так или иначе принимает участие в усилиях по его урегулированию - будь то Сирия... либо будь то украинское урегулирование, где мы сыграли решающую роль в выработке минских договоренностей, которые остаются единственным путем преодоления кризиса на востоке Украины; мы готовы этому всячески способствовать», - сказал Лавров, выступая 3 сентября в МГИМО.



Он добавил, что «не только от России зависит достижение урегулирования на основе минского комплекса мер».



Ранее, комментируя убийство главы группировки «ДНР» Александра Захарченко, Лавров заявил, что это событие может повлиять не только на выполнение Минских соглашений, но и на переговоры в формате «нормандской четверке». Тогда он добавил, что Россия занимается анализом произошедшего.

Источник: http://novosti.dn.ua