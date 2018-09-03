Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

«Надеюсь, что Россия, пытаясь «сохранить лицо», согласится на обмен пленными», - Климкин

03.09.2018 21:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Надеюсь, что Россия, пытаясь «сохранить лицо», согласится на обмен пленными», - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин надеется, что Российская Федерация согласится на обмен заложниками, чтобы «сохранить лицо». Как информирует replyua.net, об этом он заявил в интервью The Independent.

Согласно словам Климкина, освобождение голодающего украинского политзаключенного Олега Сенцова, заключенного в тюрьму в России, осложнено тем, что Кремль «не ценит человеческую жизнь». Он также заявил, что Россия рассматривает людей как «человеческий материал, который должен быть израсходован». При этом министр отметил: «Это два принципиально разных мира. Мы предлагали схемы обмена заключенными, но Кремль, похоже, не заботится о своих людях. Мы совершенно разные».

Климкин также добавил, что для освобождения заключенных на данный момент он работает по всем возможным каналам». По его словам, Украине помогали французы, немцы и американцы. Многие из этих контактов были конфиденциальными. Кроме того, Климкин сказал, что надеется, что «Россия в конце концов согласится на обмен чтобы «сохранить лицо». Он также не исключил, что украинские заключенные могут быть выпущены Россией в третью страну.

Министр подчеркнул: «Зная, что я делаю, я считаю, что нам, в конце концов, это удастся, но было бы неправильно называть какие-то временные рамки. Это слишком чувствительный вопрос - и для нас, и, что важнее, для семей. 



Теги: Россия, Донбасс, обмен, военнопленный
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх