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«Надеюсь, что Россия, пытаясь «сохранить лицо», согласится на обмен пленными», - Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин надеется, что Российская Федерация согласится на обмен заложниками, чтобы «сохранить лицо». Как информирует replyua.net, об этом он заявил в интервью The Independent.
Согласно словам Климкина, освобождение голодающего украинского политзаключенного Олега Сенцова, заключенного в тюрьму в России, осложнено тем, что Кремль «не ценит человеческую жизнь». Он также заявил, что Россия рассматривает людей как «человеческий материал, который должен быть израсходован». При этом министр отметил: «Это два принципиально разных мира. Мы предлагали схемы обмена заключенными, но Кремль, похоже, не заботится о своих людях. Мы совершенно разные».
Климкин также добавил, что для освобождения заключенных на данный момент он работает по всем возможным каналам». По его словам, Украине помогали французы, немцы и американцы. Многие из этих контактов были конфиденциальными. Кроме того, Климкин сказал, что надеется, что «Россия в конце концов согласится на обмен чтобы «сохранить лицо». Он также не исключил, что украинские заключенные могут быть выпущены Россией в третью страну.
Министр подчеркнул: «Зная, что я делаю, я считаю, что нам, в конце концов, это удастся, но было бы неправильно называть какие-то временные рамки. Это слишком чувствительный вопрос - и для нас, и, что важнее, для семей.
Теги: Россия, Донбасс, обмен, военнопленный
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