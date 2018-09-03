Новые банковские правила и платежки за отопление круглый год: что требует МВФ

03.09.2018 19:30

Миссия МВФ, составляя новый меморандум с Украиной, может прописать в документ введение абонплат на газ и тепло, а также повышение банковских гарантий вкладов.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL, эксперты Фонда уже несколько лет настаивают на том, что украинцам необходимо разрешить продавать землю сельскохозяйственного назначения. Сейчас действует мораторий, который, согласно решению Европейского суда по правам человека, нарушает права землевладельцев. В МВФ уверены: если открыть рынок – это спровоцирует рост цен на землю и даст толчок для развития сельскохозяйственной сферы. Главное опасение – ресурсы могут по низким ценам быстро скупить.

Также Украина уже пообещала разделить тарифы на газ и отопление на две составляющих. Более того, такие нововведения прописаны в принятых законах. Но, как рассказали в Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), тариф на голубое топливо разделят на две составляющие, скорее всего, через полтора года.

Кроме того, также придется разделить на две составляющих тариф на отопление. Вторая часть – на содержание инфраструктуры – будет платиться круглый год. То есть даже летом, когда батареи холодные, за отопление придется платить. Правда, речь идет о сумме около 100 грн в месяц.

Также, помимо усиления контроля над банками и послабление административных ограничений на валютном рынке, Украина также, согласно рекомендациям МВФ, должна постепенно увеличить гарантированную сумму вклада. По действующим правилам после закрытия банка украинец имеет право получить компенсацию своего депозита в размере до 200 тыс. грн из специального фонда. Если вклад был, к примеру, размером в 1 млн грн, то остальные 800 тыс. в случае закрытия банка просто "сгорят". В МВФ рекомендуют постепенно увеличивать гарантированную сумму.

Источник: https://antikor.com.ua