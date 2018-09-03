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Порошенко поручил подготовить документы о расторжении дружбы с РФ
21 год назад в Киеве его подписали тогдашние президенты Леонид Кучма и Борис Ельцин
Уже через месяц Украина и Россия, вероятно, больше не дружить. Де-юре. Ведь де-факто у нас война, а Россия – страна-агрессор.
Однако от 97-го года прошлого века и по сей день между государствами действовал Договор о дружбе и сотрудничестве. 21 год назад в Киеве его подписали тогдашние президенты Леонид Кучма и Борис Ельцин. За последние четыре с половиной года было сделано достаточно с российской стороны, чтобы действующий президент Украины решил наконец разорвать дружбу официально. Петр Порошенко приказал подготовить соответствующие документы и подать их до конца сентября. Если этого не произойдет – договор продолжится автоматически, как это было до сих пор.
Что изменится после сделки? Все специалисты единодушны – ничего.
Статья вторая договора: ".... Стороны уважают территориальную целостность друг друга ..." – не работает. Статья третья – ".... Стороны строят отношения ... на основе принципов ... неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и другие способы давления ..." – не работает. Статья четвертая – "... Стороны ... принимают необходимые меры для того, чтобы способствовать ... созданию и укреплению системы коллективной безопасности в Европе ..." Итак, Договор давно не работает. Поэтому его расторжения логично поставит точку в вопросе – кто же является Россия: друг или агрессор? В дипломатии такая определенность крайне важна.
"Это в принципе называется по умолчанию, то есть бай дефолт. То есть по умолчанию, когда этот договор будет разорван, соответствующая нота будет приложений ко всем международным искам, где Украина подала иски против Российской Федерации", – говорит Тарас Березовец, политтехнолог.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что РФ не хочет выходить из Большого договора с Украиной. По его мнению, это не будет способствовать решению проблем в украинско-российских отношениях.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной (т.н. "Большой договор"), в котором закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга, был подписан в 1997 году. В 2008 году соглашение было автоматически продлено на 10 лет. То есть в этом году заканчивается срок действия договора.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Россия, Донбасс, договор, дружба, Порошенко
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