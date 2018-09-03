РФ может начать блокировать украинские корабли в Черном море – эксперт

03.09.2018 12:35

Как передает replyua.net, Российская Федерация может реализовать свой план провокацию в Черном море и нанести экономический удар Украине.

Об этом рассказал эксперт по международным вопросам Андрей Каракуц. По его словам, если власти Кремля решатся повторить сценарий Азовского моря в Черном море, то Россию ждут большие неприятности. "Российская Федерация на Азовском море во многом отрабатывает варианты блокирования Черного моря – именно той части, которую контролирует Украина. В отличие от Азовского моря, куда не могут зайти большие военные корабли из-за его статуса, из-за того, что это небольшое море, в Черном море такой сценарий вызовет намного более серьезные последствия", - подчеркнул международник.



Эксперт отметил, что в акватории Черного моря находятся не только украинские корабли, но и корабли других стран. В том числе и НАТО. Поэтому, любые провокации, которые совершит Российская Федерация, будут иметь серьезные последствия. "Если начнут блокировать фарватер, который ведет к черноморским портам Украины, мы сможем увидеть определенную реакцию. Эта реакция наблюдается путем военных учений, которые проходят с участием стран НАТО, в частности "Си Бриз". Также мы это видим на примере того, что Соединенные Штаты помогают нам строить военную инфраструктуру, а именно – морскую, на побережье Черного моря. Конечно, мы ожидаем сейчас каких-нибудь поставок кораблей, военных катеров, которые тоже могут усилить наш военный потенциал", - добавил он.