Спасатели предупредили украинцев о высочайшем уровне опасности до 4 сентября

03.09.2018 08:00

Самый высокий уровень опасности сохранится в центральных регионах Украинского государства. Таким образом, украинцам стоит внимательнее обращаться с огнем. Спасатели предупредили, что в стране до 4 сентября сохранится высочайший уровень пожарной опасности 5 класса.



Как пишет replyua.net, об этом стало известно благодаря сообщению пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). В сообщении также сказано: «С 2 по 4 сентября в южных, восточных, центральных областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности пятого класса. В южных и восточных районах Киевской области до 4 сентября сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности».



Также отмечается, что недавно вблизи сел Гатище и Огурцово Волчанского района на территории Октябрьского лесничества Волчанского лесхоза произошло возгорание двух очагов лесной подстилки общей площадью 6,5 гектара. Об этом сообщили спасатели.