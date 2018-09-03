Супрун рассказала, какие вирусы начнут атаковать украинцев уже в октябре

03.09.2018 16:01

Приближается сезон гриппа, в текущем году в Украине он начнется с октября. Для защиты себя и своих родных, необходимо сделать профилактические прививки. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Она отметила, что, по прогнозам ВОЗ, вероятно будут циркулировать: вирус, подобный A / Michigan / 45/2015 (H1N1) pdm09; вирус, подобный A / Singapore / INFIMH-16-0019 / 2016 (H3N2), вирус, подобный B / Colorado / 06/2017.

«Для эпидсезона 2018-2019 года в Украине ожидается наличие трех вакцин от гриппа. Одна из них уже зарегистрирована в Украине, другая завершила процесс специализированной экспертизы, материалы по третьей вакцине находятся на рассмотрении в Государственном экспертном центре», – пишет глава Минздрава. По словам Супрун, вакцины будут доступны в аптеках в течение месяца, где их можно будет купить.

Чиновница отметила, что вакцинация, помимо здоровья, защищает и кошелек: по разным оценкам, сумма расходов на лечение гриппа или ОРВИ колеблются от 400 до 2700 гривен в зависимости от тяжести заболевания, а цена одной дозы вакцины, которая защищает от гриппа на протяжении всего сезона, составляет около 200 гривен.