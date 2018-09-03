Украинцам, не установившим счетчики газа, дали последний шанс

03.09.2018 10:30

Минсоцполитики не смогут лишить субсидии потребителей, у которых нет газовых счетчиков, так как Кабмин снял с рассмотрения этот вопрос и отложил повышение цены на газ до 1 октября, пишет Украина Онлайн.

Таким образом чиновники хотели стимулировать население к устанавке счетчиков и экономии газа.

В Минсоцполитики также не обсудили вопрос о прекращении выдачи субсидий домохозяйствам, в которых не установлены счетчики на электроэнергию, горячую и холодную воду.

«Льготы и субсидии предоставляются населению в пределах социальной нормы жилья и социальных нормативов пользования коммунальными услугами, в том числе природным газом. Соответствующие нормативы потребления установлены постановлением КМУ от 6 августа 2014 года № 409.

Минсоцполитики инициировало изменения в это постановление, которыми предусматривалось с 1 октября 2018 года не предоставлять льготы и субсидии на оплату услуг газоснабжения потребителям, у которых нет индивидуальных счетчиков газа, и которые отказались устанавливать их за счет государственного/местного бюджетов или собственных средств операторов газораспределительных систем», — констатировали в ведомстве.

«Проект постановления о внесении изменений в постановление №409 снят с рассмотрения правительством», — отметили в Минсоцполитики.

Ранее сообщалось, что украинское правительство, игнорируя требования МВФ, намерено продлить действующую цену на газ для простых украинцев. Как заявил источник в Кабмине, таким образом чиновники продлят действие постановления №187, согласно которому действующая цена на «голубое топливо» для населения определяется до 1 октября 2018 года.

В Кабинете министров также сообщили, что Киев продолжает вести переговоры с партнерами из МВФ о выделении нового транша. Известно, что к диалогу привлечены представители топ-менеджмента Минфина и «Нафтогаза».

Источник: https://from-ua.com