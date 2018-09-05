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Бунт и паника в Крыму: местные жители массово эвакуируют детей
В незаконно аннексированном Россией Крыму в результате экологической катастрофы в Армянске началась срочная эвакуация детей.
Как пишет replyua.net, об этом сообщил глава оккупационных «властей» Крыма Сергей Аксенов в Facebook, заявив, что несмотря на это в регионе «нет оснований для введения ЧС». В свою очередь блогеры RoksolanaToday&Крым и «КРЫМский бандеровец» в Twitter опубликовали фото эвакуации, отметив, что оккупанты очень долго шли к данному решению.
В частности, в сообщении отмечается: «Армянск, эвакуация. Смешанные чувства на душе... Долго, как долго. Но смогли добиться необходимых действий от «властей».
Насколько известно, в ночь с 23 на 24 августа в районе Армянска и Красноперекопска в аннексированном Российской Федерацией Крыму произошел выброс неизвестного вещества. Жители Армянска жаловались в социальных сетях на то, что их травят неизвестным химическим веществом - у людей першит в горле, внезапно появилась слабость, а кожа покрывается сыпью. Согласно словам местных жителей, сами оккупанты умалчивают причины происходящего, утверждая лишь то, что выбросы с заводов якобы стали значительно меньшими. При этом позже заявили о намерении разобраться в ситуации.
Теги: Донбасс, Крым, катастрофа, эвакуация, экология, паника, оккупанты
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