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НБУ с 25 сентября вводит в обращение новые 20-гривневые банкноты
С 25 сентября в Украине вводится в обращение новая банкнота номиналом 20 гривен.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
“По дизайну новая банкнота такая же, как и обновленные банкноты номиналом 100 и 500 гривен. На банкноте нового образца номиналом 20 гривен сохранены основные изображения банкноты образца 2003 года. В частности, на лицевой стороне размещен портрет Ивана Франко, а на оборотной стороне - изображение здания Львовского оперного театра. Портрет Ивана Франко перемещен в центр банкноты (ранее был с правой стороны). Размер новой банкноты не изменился - 69х130 мм. Цветовая гамма та же”, - сказано в сообщении.
Отмечается, что банкноты образца 2003 и 2018 будут находиться в обращении одновременно. После введения в оборот новых 20-гривневых банкнот гражданам не нужно обменивать банкноты старого образца на новые.
Новыми банкнотами Национальный банк заменит изношенные и поврежденные 20-гривневые банкноты образца 2003 года.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, НБУ, гривня
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