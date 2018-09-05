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Переход на зимнее и летнее время: что сделают в Украине
Киев взял курс на евроинтеграцию, а значит, должен имплементировать европейское законодательство
Если Европейский Союз откажется от перевода часов, то Украина вслед тоже может принять такое решение. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и торговли, пишет Сегодня.
В ведомстве отметили, что Украина взяла курс на евроинтеграцию, а значит, должна имплементировать европейское законодательство.
"В случае принятия ЕС решения об отмене перехода на летнее время Минэкономразвития обратится в Кабинет министров Украины о возможности внесения соответствующих изменений в порядке", – говорится в сообщении министерства.
В Минэкономразвития добавили, что экономическое обоснование ежегодного перехода на летнее время и информация об уменьшении потребления электроэнергии при переводе часов в ведомстве отсутствуют.
Напомним, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз может отменить перевод часов на летнее и зимнее время.
Он отметил, что соответствующее решение будет принято после онлайн-опроса, большинство участников которого выступили за отмену перевода часов. Это предложение поддержали 80% из 4,6 млн респондентов.
В Украине переводить время на час вперед летом начали в 1981 году вместе с остальными республиками СССР.
С тех пор периодически возникали дискуссии о целесообразности перевода часов. А в октябре 2011 года Верховная Рада даже приняла решение оставить летнее время постоянным.
Однако после критики со стороны экспертов и граждан за несколько месяцев решение отменили.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, летнее время, перевод часов
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