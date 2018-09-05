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В Раде провалили закон, позволяющий снизить цены на лекарства
В Верховной Раде не оказалось достаточного количества голосов в поддержку правительственного законопроекта, который мог бы разрушить монополию на патентование в фармацевтической сфере, передает Укринформ.
Как сообщает корреспондент издания, в украинском парламенте не нашлось голосов (188 из 226-ти необходимых) и для отправки законопроекта на доработку.
По информации Минэкономразвития и торговли, заместитель министра Михаил Титарчук, выступая в Верховной Раде заявил, что принятие законопроекта №7538 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о совершенствовании правовой охраны изобретений и полезных моделей» привело бы к снижению цен на лекарственные средства благодаря уничтожению действующей монополии на патентование в фармацевтической сфере.
Ранее сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который может привести к сокращению количества аптек.
Сообщалось также, что со следующего года лекарства будут закупаться через систему Prozorro.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, лекарство, Верховная Рада
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