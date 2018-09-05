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В Украине изменят правила поступления в вузы
Министерство образования и науки Украины разработало новые условия приема абитуриентов в высшие учебные заведения на 2019 год.
Проект приказа об утверждении некоторых нормативно-правовых актов по вопросам приема на обучение ведомство представило для общественного обсуждения.
Так, например, документ предусматривает зачисление в первую очередь тех, кто выразил желание работать в селах, а также проводить творческие конкурсы в основной сессии внешнего независимого оценивания (ВНО).
Кроме того МОН предлагает проводить конкурсы с 16 марта до 15 мая, чтобы убрать возможную коррупционную составляющую. В то же время будет предусмотрена дополнительная сессия творческих конкурсов с 1 до 22 июля, но только на контрактные места.
Также ведомство предлагает принимать сертификаты ВНО 2018 и 2019 по всем предметам, а за 2017 год - кроме оценок по иностранным языкам - английскому, французскому, немецкому и испанскому.
В планах министерства значится сокращение терминов вступительной кампании на три дня по сравнению с 2018 годом. На бакалавра регистрация электронных кабинетов начнется за девять дней до начала подачи заявлений - 1 июля, а сам прием заявлений и документов на бюджет продлится с 10 до 22 июля.
В то же время возможность регистрации электронных кабинетов будет открыта до 30 августа, чтобы через них могли подать заявления на заочную форму обучения на контракт.
Планируется также расширить практику установления минимального количества баллов для поступления на специальности с особо высоким уровнем общественной ответственности. Так, в этом году абитуриентам нужно было набрать не менее 150 баллов по 2-м и 3-м конкурсным предметам (биологии и химии или математики), чтобы принять участие в отборе на специальности "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия".
При этом в 2019 году заложено 150 минимальных баллов с первого и второго конкурсных предметов на специальности отраслей знаний "Право", "Публичное управление и администрирование" и "Международные отношения", а также со второго и третьего конкурсных предметов - на специальность "Фармация, промышленная фармация".
Кроме того, впервые в этом году предполагается набор абитуриентов на младшего бакалавра по двум сертификатам ВНО. Однако вступление будет только на небюджетные конкурсные предложения.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, образование, поступление, ВУЗ, правила
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