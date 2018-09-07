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Глава Газпрома разбился в ДТП: в России сделали срочное заявление
Глава «Газпрома» Алексей Миллер попал в ДТП в Москве по дороге в аэропорт «Остафьево».
Алексей Миллер в «Газпроме» с 2001 года. Тогда он стал председатель правления компании. С 2002 года – заместитель председателя Совета директоров. В начале 2010 года Миллер занял третье место в рейтинге самых эффективных топ-менеджеров в мире по версии журнала Harvard Business Review. В феврале 2016 года стало известно о продлении контракта с Миллером еще на пять лет.
ДТП прозошло в пятницу, 7 сентября, на Каширском шоссе в Москве. По предварительной информации, вместе с Миллером в машине находился председатель совета директоров Газпрома Виктор Зубков. Инцидент со своим шефом прокомментировал пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов:
«Ну ДТП это слишком сильно сказано. Ну там был небольшой инцидент по дороге в аэропорт. Даже вопрос не стоит о самочувствии».
Источник : https://politeka.
Теги: Россия, Газпром, ДТП, глава, заявление
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