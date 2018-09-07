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Гройсман обещает до 15 сентября подать в Раду проект госбюджета
07.09.2018 22:29
Кабинет министров выходит на финальную версию проекта Государственного бюджета на 2019 год и готов представить его на обсуждение в Верховную Раду до 15 сентября
Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает пресс-служба Кабмина.
"Работаем над финальной версией бюджета. Он будет представлен вовремя. Будут определены реальные показатели и цифры. Для меня главное - стабильность, прогнозируемость и реалистичность. 15 сентября подаем бюджет и будем за него бороться", - сказал Гройсман.
Источник : https://ru.espreso.
Теги: Рада, Гройсман
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