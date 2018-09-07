По словам Романа Чумака, несмотря на то, что существует специальный порядок списания старых долгов, коммунальщики упорно продолжают вписывать эти долги в квитанции своим потребителям.

Задолжал 30 тысяч — можешь остаться без квартиры

Каким образом задолжавший жилец может рассчитаться с долгами? Юрист напомнил, что существует определенная очередность обращения взыскания на имущество должника.

— Сначала это денежные средства на счетах, затем – заработная плата (если человек работает), потом — движимое имущество и в последнюю очередь — недвижимое имущество. Взыскание на недвижимость обращается при наличии долга 30 тысяч гривен и больше, — говорит Роман Чумак. — Но прийти на место жительства должника и описать его имущество, в принципе, можно в любом случае. Если, например, нет денег на счетах, человек нигде не работает… Правда, не все имущество подлежит описи – жильцу оставляется одна кровать, один стол, один холодильник и т. д. Все остальное может быть описано и принудительно реализовано.

Однако на практике, говорит юрист, применить такую меру достаточно проблематично, потому что должник, как правило, просто не пускает исполнителя в квартиру.

— А у исполнителя нет прав принудительно войти в чужую квартиру. Он должен обратиться в суд и получить решение на принудительное вхождение в квартиру должника для описи имущества, — уточняет специалист.

А если это наводчик?

Что касается проверки достоверности показаний счетчиков, которые находятся непосредственно в квартире жильца, то человек имеет право не пустить "ревизора" в квартиру, отмечает Роман Чумак.

— Принудительно представители предприятия зайти не могут. В случае недопуска в квартиру они составляют акт, и потребителю начисляется плата, уже исходя не из показаний счетчика, а в соответствии с нормами потребления – то есть как для потребителей без счетчиков, — говорит он.

При этом юрист предупреждает, что сейчас на Харьков обрушился шквал квартирных краж, которые в большинстве своем совершаются по наводке. "Домушники" четко знают, какую квартиру открыть, – и выносят все ценное.

— В связи с этим пускать домой совершенно незнакомых людей под предлогом проверки показаний счетчика очень опасно, — рассказал Роман Чумак. — Где гарантия, что это не лжесотрудник "Водоканала" с липовыми документами (если они вообще у него есть)? Кроме того, кто даст гарантию, что даже настоящий сотрудник не является информатором для нехороших людей. Я считаю, что чужих людей пускать в квартиру очень опасно. Я бы не пустил. Да, я могу сфотографировать показания своего счетчика и отправить на вайбер – вопросов нет. Но в квартиру бы не пустил…

Источник : https://from-ua 

 