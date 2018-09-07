Эксперт советует, как не остаться без квартиры.
Харьковчане задолжали за холодную воду более 320 миллионов гривен. Хитрецы подают коммунальщикам заниженные показания счетчиков, тем самым накапливая долги, пишет vgorode.
На предприятии настроены решительно – будут взыскивать недоплаченные суммы, имея на руках решение суда. С какими сюрпризами в этом случае могут столкнуться должники?
Предоставление некорректных данных счетчика, несвоевременная или сознательная неуплата за использование воды — все эти факторы привели к накоплению долга населения перед коммунальным предприятием "Харьковводоканал". На сегодняшний день граждане задолжали более 320 млн. гривен.
— Это колоссальная сумма. Мы обращаемся сейчас в суд для взыскания долгов. Имея решение суда на руках, мы имеем законное право взыскивать эти суммы с представителями исполнительной службы в принудительном порядке, — заявил директор департамента сбыта КП "Харьковводоканал" Тарас Грущак.
Сложившаяся ситуация вынуждает работников "Харьковводоканала" ходить по квартирам абонентов, чтобы снять контрольные показания прибора учета. И на это они, по словам Тараса Грущака, имеют законное право.
— В случае несоответствия данных, которые имеются в "Харьковводоканале", с теми, которые есть по факту, — мы проводим доначисление. Эти начисления составляют иногда колоссальные суммы. Так, буквально недавно контрольные показания приборов учета, снятые в одной из квартир, позволили нам провести доначисление почти на 9000 гривен. Это уже является основанием обратиться в суд для взыскания суммы. И абонент понесет дополнительные финансовые потери, потому что придется оплатить судебный сбор.
Избежать подобной ситуации возможно, если потребители будут передавать верные данные счетчика, причем вовремя — каждый месяц до 20 числа. Это можно сделать, воспользовавшись многоканальной телефонной линией (автоответчик), сайтом предприятия, а также с помощью СМС.
Главное — не прозевать письмо из суда
По словам юриста Романа Чумака, существует упрощенная процедура взыскания долгов по коммуналке на основании судебного приказа. Так что должникам нужно быть особенно внимательными, дабы не уплатить лишнего.
— На практике это происходит так: "Водоканал" обращается в суд для получения судебного приказа, предоставляя справку о наличии определенной суммы задолженности. Суд в упрощенном порядке, без вызова сторон, рассматривает это обращение на протяжении пяти дней. По результату рассмотрения издается судебный приказ, где говорится, что человек должен выплатить предприятию такую-то сумму, и отправляется по почте должнику. Если у должника, получившего такое письмо, есть возражения либо он не согласен с вынесенным решением (например, это вовсе не его долг, или он уже погасил долг либо его часть), он может в течение 15 дней подать заявление в суд об отмене судебного приказа, — подсказывает Роман Чумак. — Если не подал заявление – судебный приказ набирает законную силу. На этом основании выдается исполнительный документ, и исполнительная служба занимается принудительным взысканием долга.
Судебный приказ отправляется ценным письмом с описью вложения по адресу должника. Датой получения письма является дата его вручения адресату. Но при этом может возникнуть ситуация, что должник не получил этот документ, а, значит, не имел возможности подать заявление о его отмене.
— Действительно, человек может это письмо и не получить – например, не проживает по данному адресу, находится в командировке, уехал в отпуск и т.д. Тогда, по истечении срока хранения (по правилам почтового обращения оно хранится месяц, если на нем не написано "повестка") письмо возвращается в суд. Суд, имея "возвратку" (на конверте так и написано: "Возвращено по окончанию срока хранения"), выдает исполнительный лист. На сегодняшний день сложилась такая практика, что должник в этом случае считается уведомленным о судебном приказе надлежащим образом, хотя человек и в глаза его не видел, — говорит Роман Чумак. — Хотя последняя практика Верховного суда Украины говорит о том, что письмо, которое вернулось по истечению срока хранения, вовсе не свидетельствует о том, что сторона надлежащим образом уведомлена. То есть человек должен получить этот документ физически.
Долг могут взыскать и за 20 лет
По словам Романа Чумака, когда именно коммунальщики имеют право обратиться в суд, в законе не оговорено – не указаны ни определенная сумма долга, ни срок неуплаты по квитанции. При этом, по его словам, предприятия, предоставляющие коммунальные услуги, нередко пытаются через суд взыскать с потребителя и старые долги, срок давности по которым уже истек.
— Коммунальшики имеют полное право обращаться в суд по поводу долга и десятилетней давности, и двадцатилетней. А срок исковой давности (по таким делам — три года) применяется только по заявлению сторон, самостоятельно суд применить этот срок не может, — объясняет юрист. — То есть, если суд взыскивает с потребителя долги за 20 лет и человек получает решение суда – он вправе его оспорить, заявив о необходимости применения трехгодичного срока исковой давности. Только в этом случае — по заявлению стороны — суд имеет право его применить. Не заявил – значит, будут взыскивать долг за 20 лет.
По словам Романа Чумака, несмотря на то, что существует специальный порядок списания старых долгов, коммунальщики упорно продолжают вписывать эти долги в квитанции своим потребителям.
Задолжал 30 тысяч — можешь остаться без квартиры
Каким образом задолжавший жилец может рассчитаться с долгами? Юрист напомнил, что существует определенная очередность обращения взыскания на имущество должника.
— Сначала это денежные средства на счетах, затем – заработная плата (если человек работает), потом — движимое имущество и в последнюю очередь — недвижимое имущество. Взыскание на недвижимость обращается при наличии долга 30 тысяч гривен и больше, — говорит Роман Чумак. — Но прийти на место жительства должника и описать его имущество, в принципе, можно в любом случае. Если, например, нет денег на счетах, человек нигде не работает… Правда, не все имущество подлежит описи – жильцу оставляется одна кровать, один стол, один холодильник и т. д. Все остальное может быть описано и принудительно реализовано.
Однако на практике, говорит юрист, применить такую меру достаточно проблематично, потому что должник, как правило, просто не пускает исполнителя в квартиру.
— А у исполнителя нет прав принудительно войти в чужую квартиру. Он должен обратиться в суд и получить решение на принудительное вхождение в квартиру должника для описи имущества, — уточняет специалист.
А если это наводчик?
Что касается проверки достоверности показаний счетчиков, которые находятся непосредственно в квартире жильца, то человек имеет право не пустить "ревизора" в квартиру, отмечает Роман Чумак.
— Принудительно представители предприятия зайти не могут. В случае недопуска в квартиру они составляют акт, и потребителю начисляется плата, уже исходя не из показаний счетчика, а в соответствии с нормами потребления – то есть как для потребителей без счетчиков, — говорит он.
При этом юрист предупреждает, что сейчас на Харьков обрушился шквал квартирных краж, которые в большинстве своем совершаются по наводке. "Домушники" четко знают, какую квартиру открыть, – и выносят все ценное.
— В связи с этим пускать домой совершенно незнакомых людей под предлогом проверки показаний счетчика очень опасно, — рассказал Роман Чумак. — Где гарантия, что это не лжесотрудник "Водоканала" с липовыми документами (если они вообще у него есть)? Кроме того, кто даст гарантию, что даже настоящий сотрудник не является информатором для нехороших людей. Я считаю, что чужих людей пускать в квартиру очень опасно. Я бы не пустил. Да, я могу сфотографировать показания своего счетчика и отправить на вайбер – вопросов нет. Но в квартиру бы не пустил…
Источник : https://from-ua
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