В «ЛНР» погибли заключенные, которых должны были передать на подконтрольную Украине территорию

07.09.2018 11:20

На неподконтрольных украинским властям территориях Луганской области покончили с собой не дождавшиеся передачи на подконтрольную Украине территорию заключенные. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает пресс-служба Харьковской правозащитной группы (ХПГ).

ХПГ от своих источников в учреждениях исполнения наказаний на неподконтрольной части Луганской области получила информацию о том, что в августе в колониях умерли 5-ро заключенных.

«Источник сообщил о том, что 2-е заключенных в 36 и 60 колониях покончили жизнь самоубийством (повесились). Смерть еще одного заключенного в 19-й колонии полна неясностей. Также неясными остаются обстоятельства смерти еще двоих заключенных, которых нашли в канализационной системе одной из колоний. Как сообщил источник, на телах заключенных были заметны следы физического насилия, но версия администрации колонии исключала возможность признания насильственной смерти – якобы заключенные пытались осуществить побег», – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в ХПГ уточнили, что 3-е из погибших в августе ранее изъявили желание быть переданными на подконтрольную Украине территорию и ожидали начала процедуры передачи. У 2-х умерших срок отбывания наказания заканчивался в этом году.

В то же время, в ХПГ отметили, что вопрос о передаче заключенных на подконтрольные Украине территории обсуждался в Минске, и его процедура была согласована и подтверждена представителями Украины. Все заключенные, которые попали в списки подлежащих передаче, неоднократно подписывали документы о согласии на передачу и уже несколько месяцев ожидали объявления окончательной даты передачи.

Практически все заключенные рассказывают о бесчеловечных условиях обращения со стороны «администрации» колоний, отмечая отсутствие медицинской помощи, антисанитарные условия в жилищных помещениях, совершенно непригодное питание, издевательства со стороны сотрудников колоний.

«Заключенные ожидают более решительных действий украинской стороны по решению вопроса передачи. Тем более, что из луганских колоний пока были переданы только 2 заключенных. В то время, как с оккупированной части Донецкой области уже были переданы 188 заключенных», – сообщили в ХПГ.

Источник : https://dnews.dn