В НБУ предрекают резкий рост цен на газ для населения

07.09.2018 13:33

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует повышение тарифов на газ на 25% в 2018-ом и на 15% в 2019 году.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, передает УНИАН.

"Мы ожидаем роста тарифов на газ где-то на 25% в этом и на 15% в следующем году", - отметил он, добавив, что пока регулятор не менял свой прогноз.

По словам замглавы НБУ, учитывая, что коммунальные тарифы составляют около 20% индекса потребительских цен, в этом году влияние повышения цен на газ на инфляцию составит около 1,2%.

"Сейчас ожидаем, какое решение будет принято", - добавил Сологуб.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал неизбежным изменение цены на газ для населения.

Ранее СМИ, со ссылкой на близкий к правительству источник, сообщили о новом предлагаемом Украиной варианте компромисса в переговорах с МВФ о цене на газ. Пакет предложений предусматривает несколько шагов.

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует повышение тарифов на газ на 25% в 2018-ом и на 15% в 2019 году.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, передает УНИАН.

"Мы ожидаем роста тарифов на газ где-то на 25% в этом и на 15% в следующем году", - отметил он, добавив, что пока регулятор не менял свой прогноз.

По словам замглавы НБУ, учитывая, что коммунальные тарифы составляют около 20% индекса потребительских цен, в этом году влияние повышения цен на газ на инфляцию составит около 1,2%.

"Сейчас ожидаем, какое решение будет принято", - добавил Сологуб.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал неизбежным изменение цены на газ для населения.

Ранее СМИ, со ссылкой на близкий к правительству источник, сообщили о новом предлагаемом Украиной варианте компромисса в переговорах с МВФ о цене на газ. Пакет предложений предусматривает несколько шагов.

Напомним, что Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу еще с июля 2017 года: Фонд настаивает на повышении цены газа для населения к экономически обоснованному уровню. Повышение, по разным оценкам, может составить от 30% до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках.

Правительство пока отказывается повышать стоимость газа для граждан, аргументируя это тем, что сначала необходимо предусмотреть компенсаторы для бедных слоев населения.

Позиция МВФ является достаточно жесткой, так как правительство в 2017 году приняло решение о таком повышении газовых цен, что позволило Украине получить транш кредита МВФ, однако впоследствии в одностороннем порядке отказалось от его выполнения.

В конце августа Кабмин в очередной раз отложил повышение цен на газ для населения – до 1 октября.

6 сентября Миссия МВФ начала свою работу в Киеве.

Источник : https://from-ua.