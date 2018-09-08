- Предсказавший конец Захарченко астролог: "Москва станет частью Украины, Россия распадется, Путин потеряет власть"16:50
- Переселенцы из Донетчины получат многомиллионную компенсацию за разрушенные дома13:59
- В 2019 году будет проведен перерасчет пенсий — замглавы Пенсионного фонда09:41
- Украинские производители откажутся от названия «коньяк»08:28
- Гройсман обещает до 15 сентября подать в Раду проект госбюджета22:29
- Геращенко: Заявления о "выборах" на Донбассе – пауза для "нормандского формата"22:06
- В Минобразования сообщили, что очереди в детсады сократилась вдвое22:00
- Украина обвиняет Россию в использовании химического оружия – МИД 21:47
- Оксана Марченко причастна к войне на Донбассе и в Сирии 21:21
- «Как в Луганске, только без бронетехники»: российский наемник увидел «переворот» в Донецке21:08
Предсказавший конец Захарченко астролог: "Москва станет частью Украины, Россия распадется, Путин потеряет власть"
Чуть более чем через 30 лет диструктивные процессы внутри России приведут к тому, что европейская часть страны и Москва окажутся под протекторатом Киева.
Таким прогнозом поделился астролог Влад Росс, передает "Диалог.UA".
По его словам, серьезные проблемы начнутся у России скоро – уже к 2025 году. Тогда пошатнется режим диктатора Путина и процессы, которые приведут к его свержению, станут необратимыми.
По словам известного астролога, Россия будет рассыпаться на отдельные республики, от былого величия "сверхдержавы" не останется ничего. Росс в комментарии "Главреду" заявил, что Путину мощно аукнется его вероломное нападение на Украину – "путинский режим" начнет разваливаться, а самого диктатора у власти не будет.
В конечном итоге, Киеву отойдет часть российских территорий, в том числе и российская столица Москва. "Точнее то, что останется от Москвы", - подчеркивает астролог.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, Москва, астрологический прогноз
- "Каждый день нам объясняют, кого нужно ненавидеть", - Саша Сотник поговорил с москвичами (ВИДЕО)
- Мнение россиян о Путине, санкциях, войне и... 30 секунд правды (ВИДЕО)
- Нардеп: конечная цель санкций США – дворцовый переворот в РФ и смена Путина
- "Путин прошёл длинный путь набирающего обороты изгоя" - Рабинович о дворцовом перевороте в Кремле
- Москвичи охарактеризовали эпоху Путина (ВИДЕО)
- "Надоел"- москвичи рассказали, почему вышли на улицу (ВИДЕО)
- В Авдеевку воду будут подавать почасово16:30
- В Мариуполе пенсионер стрелял из ружья по школьникам16:06
- Источник в Донецке подтверждает: "Ташкент" не уезжал в Москву и готовит бунт против Пушилина15:49
- В Кремле проговорились о "закулисных играх" лидера "Батькивщины” - Тимошенко дала добро на Пушилина:15:01
- Из РФ 31 августа зашла машина скорой помощи с двумя врачами14:38
- У Путина прокомментировали финальный этап зачистки "ДНР" от Захарченко14:19
- Переселенцы из Донетчины получат многомиллионную компенсацию за разрушенные дома13:59
- "Горячие" сутки на Донбассе: ВСУ понесло потери в ожесточенных столкновениях с врагом13:42
- В Донецке ликвидирован пропагандистский канал «Оплот Донбасса»13:20
- "Из князи в грязи" за неделю: в Донецке уже "прессуют" семью Захарченко, хотят отобрать дом и автомобили12:58
- Предсказавший конец Захарченко астролог: "Москва станет частью Украины, Россия распадется, Путин потеряет власть"16:50
- В Авдеевку воду будут подавать почасово16:30
- В Мариуполе пенсионер стрелял из ружья по школьникам16:06
- Источник в Донецке подтверждает: "Ташкент" не уезжал в Москву и готовит бунт против Пушилина15:49
- Плавучий кран столкнулся с Керченским мостом15:32
- В Кремле проговорились о "закулисных играх" лидера "Батькивщины” - Тимошенко дала добро на Пушилина:15:01
- Из РФ 31 августа зашла машина скорой помощи с двумя врачами14:38
- У Путина прокомментировали финальный этап зачистки "ДНР" от Захарченко14:19
- Переселенцы из Донетчины получат многомиллионную компенсацию за разрушенные дома13:59
- "Горячие" сутки на Донбассе: ВСУ понесло потери в ожесточенных столкновениях с врагом13:42
- Во время бега стираются межпозвонковые диски: Супрун развеяла еще один миф16:38
- Вспышка смертельной болезни на Закарпатье: врач назвал категории людей из группы риска22:32
- Грозит диабетом! Почему нельзя пить воду после еды13:58
- Как защититься от энергетических вампиров на работе и в семье22:34
- Медики подсказали самый быстрый способ справиться с бессонницей22:01
- Какие знаки зодиака самые глазливые20:15
- Основные признаки избытка соли в организме17:15
- Благотворители и хоккеисты вручили первоклассникам Донбасса рюкзаки и канцелярию15:55
- Эти продукты вызывают пищевую зависимость15:10
- Немецкие ученые назвали полезную для сердца дозу кофе11:31
- Стало известно, кому хотели "передать привет" смертью Захарченко
- Жители оккупированной Макеевки сообщают об активном движении грузовиков в темное время суток
- «Пасечника отправили к Захарченко»: соцсети встревожил мощный взрыв в Луганске
- В Донецке «пилят на метал» завод Точмаш
- В Хрустальном боевики «ЛНР» оцепили бывший АТБ
- Жена Захарченко, похоронив мужа, сразу отправилась в "гастроли". ВИДЕО
- В «ДНР» предупредили о начале войны с Украиной 14 сентября 2018 года
- "Все сидят на рюкзаках..." - российские "добровольцы" ждут сигнала на выдвижение на Донбасс
- Экс-«министр ДНР» заявил, что знает «заказчика» убийства Захарченко и показал фото
- В Донецке наблюдаются перебои с продуктами