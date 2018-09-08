Предсказавший конец Захарченко астролог: "Москва станет частью Украины, Россия распадется, Путин потеряет власть"

08.09.2018 16:50

Чуть более чем через 30 лет диструктивные процессы внутри России приведут к тому, что европейская часть страны и Москва окажутся под протекторатом Киева.

Таким прогнозом поделился астролог Влад Росс, передает "Диалог.UA".

По его словам, серьезные проблемы начнутся у России скоро – уже к 2025 году. Тогда пошатнется режим диктатора Путина и процессы, которые приведут к его свержению, станут необратимыми.

По словам известного астролога, Россия будет рассыпаться на отдельные республики, от былого величия "сверхдержавы" не останется ничего. Росс в комментарии "Главреду" заявил, что Путину мощно аукнется его вероломное нападение на Украину – "путинский режим" начнет разваливаться, а самого диктатора у власти не будет.

В конечном итоге, Киеву отойдет часть российских территорий, в том числе и российская столица Москва. "Точнее то, что останется от Москвы", - подчеркивает астролог.