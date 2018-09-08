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Украинские производители откажутся от названия «коньяк»

08.09.2018 08:28
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Украинские производители откажутся от названия «коньяк»

Украинские производители отреагировали на критику о нарушении Соглашения об ассоциации с ЕС в положениях профильного приказа Министерства аграрной политики.

Об этом сообщается в совместном комментарии производителей коньячной продукции, поступившем в редакцию «Европейской правды», передает tribun.com.ua.

По словам представителейпроизводителей коньяка уже начата работа над созданием и введением в оборот нового названия, которое должно заменить старое название - «коньяк Украины».

С 2026 года все производители коньяка должны будут отказаться от этого названия, согласно Соглашениию об ассоциации с Евросоюзом.



Теги: Украина, Донбасс, ЕС, производство, коньяк, название, ассоциация, продукция
 
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