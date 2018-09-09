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Пристегните ремни: Бабченко дал зловещий прогноз по следующему ходу России
09.09.2018 17:13
Россия готовится нанести новый удар на Донбассе и он может быть весьма разрушительным.
Об этом на своей странице в Facebook заявил сбежавший из России в Киев журналист Аркадий Бабченко. "Чуваки решили все же идти ва-банк, и пошли на раскол. Шутки в сторону, чуваки открыто показывают свою решимость разнести вдребезги все, включая и самих себя", - подчеркнул он.
При этом Бабченко советует "пристегнуть ремни", так как трясти будет "ближайшие несколько лет".
Источник from-ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, прогноз
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