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В Польше сгорело авто активиста украинской общины
В польском городе Легница Нижнесилезского воеводства в ночь с пятницы на субботу, 8 сентября, неизвестные сожгли автомобиль активиста общины лемков Адама Вевюрки. Об этом сообщает Знамя индустрии.
Автомобиль стоял недалеко от школы №4, обучение в которой осуществляется на украинском языке.
«Я оставил свое авто в Легнице возле украинской школы, где преподаю, в пятницу в 15:00. А сам поехал другой машиной на заседание Объединения лемков в Горлицах (Малополское воеводство). Находясь здесь, узнал о поджоге своей машины», – заявил Вевюрка.
Как рассказал пострадавший, полиция до сих пор не сообщила ему о случившемся официально, хотя на месте происшествия во время тушения пожара присутствовала. Сейчас полиция занимается проверкой записей камер на соседних зданиях.
Теги: Донбасс, Польша, огонь, активист, украинец, автомобиль
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