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В Украине будет два бабьих лета
Пока в Украину уверенными шагами крадется осень, тепло вернется на территорию страны еще в сентябре, а потом и в начале октября с наступлением бабьего лета.
Об этом рассказал в комментарии "Фактам" известный народный синоптик Леонид Горбань.
По его словам, уже в середине сентября можно ожидать температуру в 25 градусов.
"Осенние дожди в Украину придут уже 10 сентября и продлятся около пяти дней. Начиная с 15 сентября в Украину придет первое бабье лето, во время которого осадков не ожидается, столбики термометров местами достигнут отметки плюс 25",- рассказал Горбань.
Синоптик подчеркнул, что уже с 25 сентября придет похолодание с дождями, однако ненадолго – с 4 октября наступит второе бабье лето с температурой около 20 градусов тепла.
Ранее в прогнозе погоды на осень мы писали, что погода становится все более переменчивой, и ближайшие три месяца не окажутся исключением. По словам замдиректора Укргидрометцентра Анатолия Прокопенко, сентябрь ожидается теплее обычного на 1—2 градуса: среднемесячная температура составит +14—16 градусов на севере и западе страны, а также +16—18 в остальных регионах.
Теги: Украина, Донбасс, осень, бабье лето, прогноз погоды
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