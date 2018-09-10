«Нужно будет потесниться»: Украину ждет «штурм» беженцев из Африки

10.09.2018 11:17

В Украине из года в год наблюдается ухудшение демографической ситуации, поэтому в скором времени нехватка рабочей силы будет компенсироваться беженцами из африканских и азиатских стран.

Как передает replyua.net со ссылкой на «Сегодня», об этом заявил замдиректора Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Александр Гладун.



«К нам поедут мигранты из третьих стран. Главныц поток, на мой взгляд, пойдет из государств Кавказа, бывших азиатских республик СССР и Афганистана», - отметил он. Также Гладун добавил, что прогноз соответствует схеме демографических процессов: с юга на север (Латинская Америка и Африка в США и Европу соответственно) и с востока на запад (поляки - в Великобританию, украинцы - Польшу).



Эксперт считает, что состав населения Украины будет меняться, а это, в свою очередь, повлияет на структуру рабочей силы. Будет расти количество людей, которые получают социальную помощь. А стабилизировать ситуацию поможет только миграция, которая должна быть очень четко регламентирована законодательством.