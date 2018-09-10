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Порошенко предрекает повышение минимальной зарплаты в Украине к концу года
Глава украинского государства Петр Порошенко заявил, что уже до конца текущего года в нашей стране размер минимальной заработной платы вырастет до 4200 гривен, передает replyua.net. По его словам, такое решение будет принято в конце бюджетного года.
«В этом году, в конце бюджетного года, будет принято решение поставить минимальную зарплату на уровень почти 4200 грн. И это неслыханный рост зарплаты. ... Мы это делаем для того, чтобы не быть больше страной дешевой рабочей силы – у нас другие конкурентные преимущества, а украинцы имеют право получать достойную зарплату», – сказал Порошенко. При этом он напомнил, что еще четыре года назад минимальная зарплата составляла только 1000-1200 гривен.
Более того, по словам президента, растет и средняя зарплата. Он пришел к выводу, что заработки в других странах перестанут быть выгодными для украинцев, когда средняя зарплата в стране будет составлять 12-15 тысяч гривен благодаря повышению эффективности труда.
Теги: Украина, Донбасс, минимальная зарплата, повышение, Порошенко
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