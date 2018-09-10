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Россия ввела в Украину колонну военной техники и солдат: что происходит

10.09.2018 07:15
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Россия ввела в Украину колонну военной техники и солдат: что происходит

Россия перебросила на Донбасс колонну военной техники, а также солдат.

Об этом сообщает известный волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook. "На территории Донецкой области местными жителями была замечена автомобильная колонна в составе: 12 грузовых автомобилей КамАЗ, два микроавтобуса, один передвижной комплекс РЭБ", - сказано в заявлении.

Как рассказывают местные жители, скорее всего, границу со стороны РФ колонна пересекла под утро.

"От границы передвигались только полями и уже были замечены в районе н.п. Кутейниково на переезде, на повороте по направлению на н.п. Моспино. От Моспино до Донецка рукой подать. Почти пригород", - пишет волонтер.

В автомобилях находились люди в военной форме, скорее всего только солдаты, так как офицеры ехали в двух микроавтобусах.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, военная техника
 
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