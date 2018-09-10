- Россия ввела в Украину колонну военной техники и солдат: что происходит07:15
- «Я знаю, кто убил Захарченко»: Бородай назвал виновных в гибели главаря ОРДО07:00
- Берегите себя, надвигается что-то страшное! Впереди - сильная непогода: как уберечься21:32
- Не случайность, а конец "Минску": Путин предлагал Трампу разделить Украину за 1,5 месяца до "зачистки" Захарченко19:58
- Россияне провалили прорыв фронта под Желобком: ВСУ перехватили секретные данные России со спутников18:01
- Пристегните ремни: Бабченко дал зловещий прогноз по следующему ходу России17:13
- Субсидии по-новому: кому нужно бояться проверок и увеличат ли помощь16:08
- В Украине будет два бабьих лета15:31
- Все версии убийства Захарченко, «самоубийство» военного с 15-ю пулями и пытки в тюрьмах. ВИДЕО14:50
- В Польше сгорело авто активиста украинской общины14:29
Россия ввела в Украину колонну военной техники и солдат: что происходит
Россия перебросила на Донбасс колонну военной техники, а также солдат.
Об этом сообщает известный волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook. "На территории Донецкой области местными жителями была замечена автомобильная колонна в составе: 12 грузовых автомобилей КамАЗ, два микроавтобуса, один передвижной комплекс РЭБ", - сказано в заявлении.
Как рассказывают местные жители, скорее всего, границу со стороны РФ колонна пересекла под утро.
"От границы передвигались только полями и уже были замечены в районе н.п. Кутейниково на переезде, на повороте по направлению на н.п. Моспино. От Моспино до Донецка рукой подать. Почти пригород", - пишет волонтер.
В автомобилях находились люди в военной форме, скорее всего только солдаты, так как офицеры ехали в двух микроавтобусах.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, военная техника
- Отказаться от евро: Ле Пен шокировала очередным заявлением
- Снайпер-судья пояснил, почему в Украине АТО, а не война
- Мнение эксперта: Наладить коммуникацию Киева, "ДНР и ЛНР" и их кремлевских хозяев может только Медведчук
- Украинцы опередили россиян и французов в рейтинге ФИФА
- В Азовском море терпит бедствие сухогруз. Экипаж сошел на хрупкий лед
- Въезжающие в Украину россияне будут сдавать отпечатки пальцев
- «Я знаю, кто убил Захарченко»: Бородай назвал виновных в гибели главаря ОРДО07:00
- Жители "ДНР" возмущены беспределом боевиков на КПП Донбасса - люди неожиданно хвалят Украину22:31
- Я не знаю, живая она или нет: В Донецке у бывшей пленницы «ДНР» отобрали 9-летнюю дочь22:00
- Боевики считают убитых после атак на ВСУ под Луганском и Донецком21:03
- Пушилин распустил «Министерство обороны ДНР»19:28
- Оккупационные «власти ДНР» переводят «полицию» на «усиленный режим»18:29
- Россияне провалили прорыв фронта под Желобком: ВСУ перехватили секретные данные России со спутников18:01
- "Сепар" номер два, кого опять взорвали", - в Донецке возле "МВД" "ДНР" прогремели три взрыва17:43
- Смерть Захарченко и дети в плену у «ДНР». ВИДЕО16:51
- В Мариуполе разбираются, кто и почему скупает информацию об умерших16:26
- Россия ввела в Украину колонну военной техники и солдат: что происходит07:15
- «Я знаю, кто убил Захарченко»: Бородай назвал виновных в гибели главаря ОРДО07:00
- Жители "ДНР" возмущены беспределом боевиков на КПП Донбасса - люди неожиданно хвалят Украину22:31
- Я не знаю, живая она или нет: В Донецке у бывшей пленницы «ДНР» отобрали 9-летнюю дочь22:00
- Берегите себя, надвигается что-то страшное! Впереди - сильная непогода: как уберечься21:32
- Боевики считают убитых после атак на ВСУ под Луганском и Донецком21:03
- Это будет худшая неделя для этих 3 знаков зодиака20:35
- Не случайность, а конец "Минску": Путин предлагал Трампу разделить Украину за 1,5 месяца до "зачистки" Захарченко19:58
- Пушилин распустил «Министерство обороны ДНР»19:28
- ПРОСТО ОТДАЙТЕ НАМ УКРАИНУ. Кто победит в войне за Европу18:58
- Это будет худшая неделя для этих 3 знаков зодиака20:35
- ПРОСТО ОТДАЙТЕ НАМ УКРАИНУ. Кто победит в войне за Европу18:58
- «Народ-победун» О том, почему Россия будет соревноваться с нами даже в глупости17:32
- Субсидии по-новому: кому нужно бояться проверок и увеличат ли помощь16:08
- Какие знаки зодиака среди мужчин самые "тяжелые"21:04
- Звезда «Игры престолов» рассекретила финал сериала19:38
- Тревожный сигнал: на какое смертельно опасное заболевание указывает храп18:45
- Во время бега стираются межпозвонковые диски: Супрун развеяла еще один миф16:38
- Вспышка смертельной болезни на Закарпатье: врач назвал категории людей из группы риска22:32
- Грозит диабетом! Почему нельзя пить воду после еды13:58
- «Пасечника отправили к Захарченко»: соцсети встревожил мощный взрыв в Луганске
- Житель Донецка пронзительно обратился к патриотам-землякам: "Вы живая легенда, вы и есть Донецк. Прошу, доживите до Победы!"
- Налицо переворот! Российский наемник заявил, что в Донецке все «как в Луганске, только без бронетехники»
- ВСУ отомстили за смерть Героя, у армии Путина новые летальные потери
- Это будет худшая неделя для этих 3 знаков зодиака
- В Донецке ликвидирован пропагандистский канал «Оплот Донбасса»
- Экс-«министр ДНР» заявил, что знает «заказчика» убийства Захарченко и показал фото
- Люди из окружения Захарченко спешно покидают Донецк
- "Сепар" номер два, кого опять взорвали", - в Донецке возле "МВД" "ДНР" прогремели три взрыва
- Россияне провалили прорыв фронта под Желобком: ВСУ перехватили секретные данные России со спутников