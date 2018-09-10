Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Тарифы «Укрпочты» на доставку писем поднялись на 40%

10.09.2018 13:03
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Тарифы «Укрпочты» на доставку писем поднялись на 40%

С сегодняшнего дня ПАО «Укрпочта», в соответствии с решением Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, подняло тарифы на доставку писем на 40%.

Как передает replyua.net, решение соответствующего содержания НКРСИ опубликовано в газете «Урядовый курьер». При этом отмечается, что тарифы на услуги почтовой связи повысятся в два этапа: первый с 10 сентября текущего года, второй - с 1 января 2019 года.

В том числе, с 10 сентября повышаются тарифы на пересылку письменной корреспонденции на 40%, в частности, за доставку неприоритетных писем весом до 50 г - на 2 грн. Также повышена стоимость доставки посылок без объявленной ценности (массой до 10 кг) - на 3 грн. (с НДС), или на 30%, в пределах области, на 20% - в пределах Украины.

При этом второй этап повышения цен на почтовые услуги, в соответствии с документом, предполагает повышение тарифов на такие же услуги на 14,3% для писем и на посылки без объявленной ценности (массой до 10 кг) - на 15,3% внутри области, на 11,1% - по Украине соответственно. 



Теги: Донбасс, Укрпочта, повышение тарифов
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх