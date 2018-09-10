Украинцы смогут уходить с работы раньше: как изменят рабочий день

10.09.2018 19:45

Украинские мужчины, которые воспитывают хотя бы одного ребенка возрастом до 14 лет, смогут требовать от работодателя введение сокращенного рабочего дня. Нововведения уже поддержал Кабинет министров, а следующий шаг – за Верховной Радой. Новые правила, уверены в Министерстве социальной политики, позволят избавиться от дискриминации в действующем законе.

Правда, часть экспертов скептически отнеслись к решению и считает, что это станет скорее декларативной, а не реально работающей нормой закона.

OBOZREVATEL рассказал, когда и кто сможет уходить раньше с работы по новым правилам.

Можно женщине, но запрещено мужчине

В коллективном договоре с работодателем с его согласия могут прописывать возможность введения короткого рабочего дня для матерей. Но это право, а не обязанность, отмечает HR-эксперт Александр Белоус. "Коллективный договор согласовывается с профсоюзом. Они, конечно, могут настоять на сокращенном рабочем дня. Но это обоюдная договоренность обеих сторон", - отмечает эксперт.

"Коллективный договор согласовывается с профсоюзом. Они, конечно, могут настоять на сокращенном рабочем дня. Но это обоюдная договоренность обеих сторон", - отмечает эксперт.

Но если в трудовом договоре уже есть норма, которая предусматривает возможность сокращенного дня, после нововведения воспользоваться ее смогут также мужчины. "У нас проблема даже не в ситуации с законами. Для мужчины попросить сокращенный день в связи с воспитанием ребенка – позорно", - рассказывает Белоус.

Правда, такого мнение придерживаются далеко не все украинцы. Так, после того, как папам разрешили оформлять декрет, в соцсетях появились целые группы "папочек". Среди них и житель Днепра Егор Коваленко. 27-летний мужчина не оформлял отпуск на своей работе, но после рождения ребенка уволился с работы и занимался малышом.

"Странный вопрос. В современном мире нужно думать не стереотипами. Если жена зарабатывает больше, а муж все равно думает поменять работу, почему-то какое-то время не занять воспитанием ребенка? Никто никому ничего не должен. Это общий малыш и мы оба его любящие родители. Если бы я больше зарабатывал, было бы разумнее мне остаться на работе. А когда я преподаю физику в школе, а супруга получает три зарплаты учителя без категории, какой смысл мне утверждаться за счет потери общего семейного бюджета", - пояснил молодой человек.

Если предложения Минсоца поддержит Рада, мужчины в Украине смогут полноценно оформлять декретный отпуск и настаивать на сокращенном рабочем дне. Чаще всего речь идет о том, чтобы вместо 40 часов в неделю работать всего 36 часов. Работодатель при этом обязан по закону оплачивать работу как при полном рабочем дне.

"Во всех случаях применения сокращенной продолжительности рабочего времени уменьшение размера оплаты труда не допускается. Например, в коллективном договоре предприятия установлено, что для женщин, имеющих ребенка-инвалида, продолжительность рабочей недели составляет 36 часов. Это означает, что должностной оклад такой работницы должен быть таким же, как и у других работников", - отмечает юрист Александр Плахотник.

В то же время юрист уверен, что большая часть работодателей, особенно если на предприятии нет профсоюза, будет отказывать свои сотрудникам в возможности уходить с работы раньше.

Что еще может измениться

В Украине вскоре также могут изменить и другие нормы КЗоТ. Так, старые правила приняли еще в 1971-м. За это время изменились подходы к трудоустройству и требования к рабочим. Кроме того, в рамках европейской ассоциации Украина должна внедрить в национальное законодательство международные нормы, которые в том числе касаются и законов о труде.

Работающие на улице или в тяжелых условиях получат право отлучаться на несколько часов в обед. Украинская "сиеста" будет длиться у всех по-разному. Длинный перерыв должны прописать в трудовом договоре.

Рабочий день увеличат с 8 до 12 часов, но не для всех. Такой график может быть прописан в коллективном договоре. Также введут понятие "ненормированного рабочего дня". Профсоюзы заявили, что такая норма может привести к "принудительной работе", а вот HR-эксперты считают, что для украинцев это шанс заработать и возможность законно оставаться на работе.

Проект зарегистрировали еще несколько лет назад, однако за это время его удалось принять только в первом чтении. Прошлой осенью в правительстве заявили, что документ рассмотрят в Раде осенью. Однако после этого активизировались профсоюзы, которые потребовали пересмотреть перечень причин для увольнения и увеличение продолжительности рабочего дня.

Источник: https://from-ua.com