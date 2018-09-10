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В Украине выплачивают сэкономленные зимой субсидии
В Украине начата выплата сэкономленных зимой субсидий. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.
Так, в этом году с заявлениями на монетизацию части сэкономленных газовых субсидий уже обратились 1 млн 127 тыс. домохозяйств и почти 21 тыс. семей, которые используют для отопления электричество.
Отмечается, что средняя сумма так называемой «премии» за сэкономленный зимой газ составляет около 700 грн, все зависит от сэкономленных в виде субсидий кубов газа. «В начале отопительного периода каждый, кто подал до 1 сентября соответствующее заявление, получит от правительства денежное вознаграждение за "разумное" потребление энергоресурсов», – говорится в сообщении.
Граждане, которые по уважительным причинам не успели подать заявление в органы социальной защиты населения, еще могут это сделать до 1 ноября текущего года.
В ЛугОВГА напоминают, что под монетизацию попал сэкономленный домохозяйствами эквивалент стоимости 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс использовался для отопления, или 100 куб. м газа.
В прошлом году наличные выплаты за сэкономленные энергоресурсы в виде субсидий получили 1 млн 755 тыс. украинских семей.
Напомним, в Украине запустили единый реестр получателей субсидий. Благодаря реестру можно будет узнать все о доходах и имуществе получателей субсидий и их родственников. Эта информация станет ключевой для проведения проверок.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, газ, субсидия, экономия, выплаты
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