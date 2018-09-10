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Военные из Украины будут наблюдать за учениями в Беларуси

10.09.2018 18:00
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Военные из Украины будут наблюдать за учениями в Беларуси

Латвийские, украинские и литовские военные будут наблюдать за командно-штабными учениями в Беларуси. 

Как сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Беларуси, эти учения будут проходить на территории страны 10 и 11 сентября. Представители белорусского ведомства подчеркнули, что эти учения не подлежат наблюдению согласно международному законодательству, но при этом Беларусь посчитала нужным пригласить наблюдателей из трех государств на добровольной основе. 

Напомним, что последний раз масштабные военные учения в Беларуси проходили несколько месяцев назад при участии российских военных. Они стали одними из самых крупнейших за всю историю независимой Беларуси. 



Теги: Украина, Донбасс, Беларусь, военные учения
 
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