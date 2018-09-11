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Мощнейшие бронекатера ВМС спущены: Украина готова отбивать атаки российского агрессора в Азовье
Заместитель министра в Министерство инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк сообщил об успешном спуске на воду бронекатера Военно-морских сил в Бердянске. Сегодня, 11 сентября, был спущен на воду второй малый Артиллерийский бронированный катер "Кременчуг", передает "Диалог.UA".
Об этом сообщил заместитель министра в Министерство инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк в Facebook. "Согласно решению СНБО в Азовском море будет создана корабельно-катерная группировка ВМС. Базироваться она будет в Бердянске", - отметил он.
По его словам, первый бронекатер ВМСУ в Азовское море был спущен еще вчера, 10 сентября.
"Вчера во исполнение поручения президента Украины с целью усиления военного присутствия ВМС Украины в акватории Азовского моря и недопущения незаконных остановок судов со стороны страны-агрессора, которые направляются из Мариупольского и Бердянского морских торговых портов, в Бердянском МТП был спущен на воду первый бронекатер ВМСУ в Азовском море "Лубны"", - добавил чиновник.
Теги: Донбасс, Азовское море, Бердянск, ВМС, катер
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