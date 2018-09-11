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Россия открыто запугивает Украину войной: на границу Донбасса переброшена колонна "Ураганов"
Россия стянула к границе с Украиной тяжелые артиллерийские системы залпового огня "Ураган".
Колонну военной техники заметили в окрестностях неподконтрольного Украине участка государственной границы на Донбассе - кадры были опубликованы одиозным российским пропагандистом Александром Сладковым, который регулярно публикует на подконтрольных Кремлю каналах материалы о войне на Донбассе, передает dialog.ua.
Сладков, очевидно направляющийся на восток Украины, показал видео, как "случайно" заметил колонну "Ураганов" и машин сопровождения на одной из дорог у границы возле КПВВ "Успенка".
По словам пропагандиста, российские военные стянули технику на границу для психологического давления и устрашения.
Он также сообщил, что россияне регулярно меняют технику и выводят на позиции десятки танков, БМП и БТР. Сладков дал понять, что в Москва пытается оказывает давление на Украину.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, граница, РСЗО "Град", военная техника, КПВВ
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