Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Выборы в Украине: правила голосования для переселенцев изменили

11.09.2018 21:34
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Выборы в Украине: правила голосования для переселенцев изменили

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц рассказали о новой процедуре.
Внутренне перемещенные лица в Украине теперь будут пользоваться упрощенной процедурой смены места голосования на президентских и парламентских выборах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, передают Подробности.
В министерстве сообщили, что новой процедурой можно воспользоваться только на период проведения выборов президента Украины, народных депутатов и всеукраинского референдума.
"До принятия Постановления №129 такую возможность имели только внутренне перемещенные лица с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя", - говорится в сообщении.



Теги: Украина, Донбасс, выборы, голосование, переселенцы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх