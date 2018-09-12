Оккупанты в Крыму подняли по тревоге самолеты

12.09.2018 17:00

В аннексированном Крыму по тревоге были подняты два соединения авиации российского Черноморского флота. Как передает replyua.net со ссылкой на «Крым.Реалии», об этом заявил руководитель пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев. По его словам, самолеты были подняты в рамках учений. Согласно замыслу, летчикам нужно будет обнаружить и уничтожить ряд объектов как на суше, так и в акватории Черного моря.



«Для достижения этой цели с двух аэродромов подняты в небо самолеты разведчики Су-24МР, многоцелевые истребители Су-30СМ, тактические фронтовые бомбардировщики Су-24М, а также противолодочные самолеты Бе-12 и вертолеты Ка-27ПЛ», – уточнил Астафьев.



Также он добавил, что в условиях противодействия средств ПВО и радиоэлектронной борьбы условного противника экипажам предстоит обнаружить подводную лодку, уничтожить надводные корабли и вывести из строя аэродромы условного противника.