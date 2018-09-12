Сестра Сенцова обнародовала содержание завещания

12.09.2018 09:15

В своем завещании украинский политический заключенный Олег Сенцов передал соратнице из аннексированного агрессором Крымского полуострова работу над своими незаконченными фильмами, а также сценариями. Как информирует replyua.net, такую информацию изданию «Крым.Реалии» рассказала двоюродная сестра режиссера Наталья Каплан.



В частности, Каплан сообщила: «Он составил завещание на имя своей подруги, соратницы. Она из Крыма. Имя я называть не буду. Просит, чтобы в случае его смерти ей передали работу над его фильмами незаконченными, сценариям. Чтобы она распоряжалась ими, как считает нужным сама или, если она откажется, чтобы передала это тому, кто сможет с этим справиться. Финансовая сторона вопроса - гонорары и так далее - детям конечно».



Напомним, ранее вчера мы уже сообщали, что 10 сентября 2018 года Наталия Каплан сообщила, что незаконно удерживаемый в тюрьме Кремля политзаключенный Олег Сенцов написал завещание.