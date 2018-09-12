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В Украине изменились правила установки домовых счетчиков
Министерство регионального развития (Минрегион) утвердило порядок оснащения зданий узлами коммерческого учета (счетчиками).
Соответствующий приказ от 9 августа №206 вступит в силу со дня опубликования, пишет ЮРЛИГА, передает Апостроф.
Согласно опубликованному документу, оператор внешних инженерных сетей должен уведомить собственника здания о намерении установить счетчик, а собственник в течение двух месяцев сообщить оператору о согласии на установление счетчиков на предложенных условиях, либо о намерении согласовать с оператором другие условия (в том числе установить счетчик, приобретенный собственником).
Для установки счетчика, который собственник здания приобрел самостоятельно, необходимо письменно уведомить оператора о типе измерительного оборудования, перечне и характеристиках составных частей, сведениях об уполномоченном представителе собственника, средствах связи с ним, а также предоставить копии сопроводительной документации к счетчикам. В течение пяти рабочих дней со дня получения такого уведомления оператор сообщает дату осмотра места установки, а после определяет дату установки, о чем составляется протокол.
Если счетчик не соответствует требованиям Техрегламента средств измерительной техники, оператор имеет право отказать в его установке. Также если совладельцы здания хотят самостоятельно оборудовать его счетчиками, они обязаны письменно уведомить об этом оператора, а оператор не может им препятствовать в установке.
Если в течение двух месяцев оператор не получил ответ, а также в случае, если собственник предложил согласовать условия установки или самостоятельно оборудовать здание счетчиком, но не сделал этого в течение четырех месяцев со дня получения уведомления, оснащение здания счетчиком осуществляет оператор внешних инженерных сетей.
Помещение, в котором устанавливается счетчик, обследуется представителями оператора и собственником здания или их уполномоченными представителями, исполнителем коммунальной услуги (если исполнитель коммунальной услуги не является оператором внешних инженерных сетей). По итогам обследования составляется протокол согласования места установки узла коммерческого учета в произвольной форме.
Для счетчиков должен быть предусмотрен источник автономного питания или возможность отдельного питания, оборудование для дистанционной передачи результатов измерения, а также антимагнитная защита и/или датчик использования магнита (для счетчиков воды).
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, дом, счетчик, правила
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