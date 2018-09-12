- Синоптики рассказали об очень коротком бабьем лете в Украине13:00
- Украина наполняет Азовское море военными катерами12:51
- ООН требует от Украины решительных действий: тысячи людей на грани выживания, все очень серьезно12:20
- Константиновским детям угрожает смертью таинственная Момо12:01
- Жители ОРДО жалуются на действия оккупантов после смерти Захарченко11:30
- Украинских водителей обяжут посещать курсы повторной подготовки каждые 5 лет11:18
- «Платят копейки»: жители оккупированного Донецка прокляли «русский мир»11:02
- Новый «министр доходов ДНР» рассказал об экономической ситуации в «республике»10:30
- Стало известно, каким пенсионерам увеличили субсидию на отопление10:17
- В Украине устанавливается очень комфортная погода, - синоптик10:00
В Украине ужесточат законодательство об алкоголе и сигаретах: что изменится
Группа депутатов инициировала новый законопроект
Депутаты ВРУ предлагают усилить ответственность за нарушение правил продажи алкоголя и табачных изделий, в частности, увеличить размер штрафов.
Соответствующий законопроект инициированной группой нардепов из фракций "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Радикальной партии" и "Самопомочи", отмечается на сайте Верховной Рады, пишет Обозреватель.
В проекте закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения вредного влияния на здоровье молодежи от употребления алкогольных напитков и табачных изделий и усиления ответственности за нарушения в этой сфере (№9065) предлагают запретить продажу алкогольных и табачных изделий ближе, чем за 200 метров от учебных заведений, если площадь торговой точки составляет менее 40 квадратных метров.
За несоблюдение данных ограничений будет накладываться штраф - 500 тыс. грн (в настоящее время штраф составляет 6800 грн).
Кроме того, штрафы от 1 тыс. до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан будут предусмотрены за нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями (сейчас штрафы составляют 13-100 необлагаемых минимумов).
Приобретение алкоголя и сигарет для несовершеннолетнего предлагают оценить в 10-25 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Депутаты также предлагают дополнить УК новой статьей 304(1), которая будет гласить об ответственности за втягивание несовершеннолетних в антисоциальную деятельность - распитие алкоголя и курение. Как наказание предусмотрены общественные работы (150-240 часов) и штраф (1-3 тыс. необлагаемых минимумов).
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, алкоголь, сигареты
- Дончанин подал в суд на Ющенко. Виновата водка
- В Донбассе с избирательного участка выдворили липовых журналистов
- Турецкие хакеры взломали сайт донецкого отделения БЮТ! (ФОТО)
- "Новороссия" провалилась, это успех украинской политики - Бильдт
- Языковую проблему в Украине нужно решать мягко, а не граблями - Горбулин
- Кто и зачем убил Дениса Вороненкова
- Украина наполняет Азовское море военными катерами12:51
- ООН требует от Украины решительных действий: тысячи людей на грани выживания, все очень серьезно12:20
- Константиновским детям угрожает смертью таинственная Момо12:01
- Новый «министр доходов ДНР» рассказал об экономической ситуации в «республике»10:30
- Ситуация на блокпостах: меньше всего машин на «Гнутово»09:45
- Цирк, а не выборы: Как стать кандидатом в «главы ДНР», обсуждают местные пользователи08:00
- В Макеевке и Донецке проверки: переписывают номера авто и данные водителя — соцсети07:15
- Россия и "ДНР" подняли войска: чем это угрожает Украине. ВИДЕО22:31
- С оккупированных территорий в РФ вывозят неизвестные грузы колоннами грузовиков21:59
- Убийство Захарченко в Донецке: спутница главаря "ДНР" из больницы впервые рассказала о взрыве. ВИДЕО20:58
- Украина наполняет Азовское море военными катерами12:51
- Путин сделал сенсационное заявление по делу об отравлении Скрипалей12:37
- ООН требует от Украины решительных действий: тысячи людей на грани выживания, все очень серьезно12:20
- Константиновским детям угрожает смертью таинственная Момо12:01
- Японский метод лечения водой: самый простой путь к здоровью11:48
- УЕФА планирует запустить третий еврокубковый турнир11:40
- Жители ОРДО жалуются на действия оккупантов после смерти Захарченко11:30
- Украинских водителей обяжут посещать курсы повторной подготовки каждые 5 лет11:18
- «Платят копейки»: жители оккупированного Донецка прокляли «русский мир»11:02
- Кремль дрожит: Трамп готовится ввести санкции против любого, кто влез в выборы США 10:45
- Японский метод лечения водой: самый простой путь к здоровью11:48
- Врачи рассказали, чем грозит отказ от мяса09:00
- Интимная несовместимость различных знаков Зодиака08:30
- Стало известно, что подорожает в Украине в ближайшее время18:52
- Округ №100: Політична колиска Тимошенко, де вперше пролунало "Юля - молодець"18:22
- Какие медицинские услуги в Украине бесплатные, а за что придется платить15:11
- Схід і Захід України: що об'єднує і роз'єднує громадян перед виборами14:12
- Нумерология: что дата свадьбы может рассказать о вашей семье22:13
- Ученые назвали пробиотики вредными21:32
- Названы опасные последствия хронического недосыпания19:30
- Соцсети: в Донецке на ЖД вокзале боевики расстреляли водителя автобуса при проверке докуметов - подробности
- «Мы не знали, чем кончится». Царев сделал неожиданное признание о «новороссии»
- Это будет худшая неделя для этих 3 знаков зодиака
- Россия не вернет оккупированный Донбасс Украине: Пушилин рассказал о будущем "ДНР"
- "Мы хотим есть": доведенные до нищеты жители Луганска вынесли на блошиный рынок последний скарб - кадры
- У семьи убитого Захарченко начались серьезные проблемы: могут остаться без имущества
- В Донецке первый резонансный арест после смены главаря "ДНР": на подвал брошен главврач наркологии "ДНР" Цыба
- Пристегните ремни: Бабченко дал зловещий прогноз по следующему ходу России
- Убийство Захарченко в Донецке: спутница главаря "ДНР" из больницы впервые рассказала о взрыве. ВИДЕО
- "Сепар" номер два, кого опять взорвали", - в Донецке возле "МВД" "ДНР" прогремели три взрыва