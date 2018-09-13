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Коммунальный ад: экономных украинцев заставят заплатить дважды
Очередное повышение тарифов на коммунальные услуги осуществили таким образом, что чем больше украинцы экономят ЖКУ, тем больше с них сдерут, пишет Знай.
Так, в частности за потребление воды тарифы выросли на 12%. Однако, не все так просто, и в результате украинцы будут платить значительно больше.
Целый ряд водоканалов перечислил стоимость своих услуг, а Национальная комиссия в сферах энергетики и коммуналки поддержала предложение поднять цены.
Холодная вода подорожает в Виннице, Днепре, Броварах, Житомире, Луцке, Черновцах, Запорожье, Мариуполе и еще в ряде других городов. Решение о повышении тарифов приняла Нацкомиссия в сфере энергетики и коммунальных услуг, а предприятия, которые предоставляют коммунальные услуги, рассчитывали новые цены непосредственно на местах с властью.
Соответственно, в разных областях Украины цена выросли не одинаково, а объяснения, которыми обосновывают подорожание, иногда просто шокируют.
Так, в Мариуполе рост цен объясняют тем, что украинцев уж слишком экономят воду. Экономия в использовании воды привела к тому, что обороты водоканалов снизились. Но поскольку постоянные расходы на содержание инфраструктуры, ремонты и зарплаты у них остались те же, то пришлось поднять цены. Соответственно, чем меньше украинцы тратят воды, тем она дороже будет им обходиться из-за расходов на содержание водоканала.
Для процедуры повышения тарифов в Украине существует конкретная схема: предприятие утверждает инвестиционную программу с местными властями, оценивает свои затраты, объемы потребления. После этого подсчитываются обновленные тарифы, их обсуждают на общественных слушаниях и только после этого едут в Киев и защищают свои расчеты в НКРЭКУ (Национальная комиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг).
К тому же власть предложила ввести абонплату на все виды коммунальных услуг. Для этого правительство представило специальную формулу:
минимальная зарплата x 2,58 x коэффициент расхода.
Для отопления и горячей воды коэффициент – 0,004, для холодной воды – 0,0035, на вывоз мусора – 0,0015.
Итак, с ростом минимальной зарплаты будут увеличиваться и суммы в платежках.
Но худшим в этой ситуации является то, что в результате украинцам придется оплачивать и использованные объемы воды, тепла и абонентскую плату.
Теги: Украина, Донбасс, тарифы, оплата
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