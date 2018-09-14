Гриценко: Волкер сообщил Порошенко, что США приостанавливают работу с ним

14.09.2018 16:05

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер привёз неприятные новости для президента Петра Порошенко. С режимом Порошенко Вашингтон продолжать работу не намерен, и США дождутся изменения в политической ситуации в стране, то есть следующих президентских выборов, и лишь затем начнут работать с тем человеком, который победит на этих выборах.



Как сообщает replyua.net со ссылкой на один из украинских телеканалов, такое заявление прозвучало от Анатолия Гриценко, который является одним из претендентов на должность президента Украины. В его словах можно усомниться, поскольку он является одним из основных кандидатов, но с этим политиком совершенно согласен военный эксперт Святослав Стеценко. По его словам, Волкер крайне недоволен нынешним форматом урегулирования конфликта на Донбассе.



Эксперт подчеркнул, что Волкер считает Минский процесс форматом, который был навязан Киеву Москвой, но если Украина с ним соглашается, то Вашингтон может требовать от Киева их выполнения. В то же время Гриценко отмечает, что Вашингтон приостанавливает взаимодействие с Киевом по целому ряду вопросов, в том числе и по ситуации на Донбассе, пока в Украине не появятся новые власти.