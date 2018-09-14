- Дождь, град и сильный ветер. На Донецкую область надвигается шторм14:30
- Какие документы необходимы для оформления субсидии14:15
- Порошенко анонсировал подписание документа о транше ЕС на 1 млрд евро14:00
- Оккупанты РФ цинично ударили по районам Водяного из 120-мм минометов: СЦКК о жертвах среди мирных жителей13:50
- «На убой». Воевавшего под Мариуполем добровольца-ингуша Украина выдала РФ13:38
- У Мариуполя минометы накрыли поселок 13:20
- Чьи в лесу шишки: В «ДНР» обсуждают, почему бензин в «республике» намного дороже, чем в РФ13:06
- Сотрудникам школы в Гольмовском запрещают говорить без разрешения боевиков «ДНР»12:49
- В Украине подорожали продукты: раскрыты реальные цены в магазинах12:32
- Модель реинтеграции Донбасса украинцам надо выбрать на референдуме, – эксперт12:15
Какие документы необходимы для оформления субсидии
Тарифы на коммунальные услуги в Украине стремительно растут, поэтому актуальный вопрос среди наших жителей «какие документы нужны для оформления субсидии».
Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной администрации.
- заявление о назначении жилищной субсидии по форме, установленной Минсоцполитики;
- декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии, по форме, установленной Минсоцполитики;
- справки о доходах - в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ДФС, Пенсионном фонде Украины, фондах социального страхования и т.п. в соответствии с законодательством не может быть получена по запросу структурного подразделения по вопросам социальной защиты населения в установленном порядке. В случае невозможности подтвердить такие доходы справкой к декларации прилагается письменное объяснение с указанием их размера;
- договор найма (аренды) жилья (при наличии).
Заявление и декларация могут быть отправлены структурному подразделению по вопросам социальной защиты населения по зарегистрированному месту жительства заявителя (арендаторы, ВПЛ - по фактическому месту жительства) по почте.
Предоставить документы можно в электронном виде, заполнив соответствующие формы на сайте https://subsidii.mlsp.gov.ua с использованием электронной цифровой подписи. В случае получения присланных с использованием средств телекоммуникационных систем заявления и декларации, в которых отсутствует электронная цифровая подпись гражданина, субсидия рассчитывается только после подписи указанных документов в месячный срок. В случае подписания заявления и декларации в указанный срок подаются новые заявление и декларация.
В сельской местности прием заявлений с необходимыми документами для назначения субсидий осуществляют уполномоченные лица, которых определяют исполнительные органы сельских и поселковых советов.
С 1 мая 2018 документы для назначения субсидии можно подавать в объединенные территориальные общины.
Источник: https://tribun.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, документы, субсидия, коммунальные услуги
- За границу с детьми. А документы подготовили?
- Власти Донецкой области уверяют, что субсидию получить можно без проблем
- Прием документов в вузы заканчивается послезавтра
- Как получить субсидию переселенцу? ВИДЕО
- Донецкие дети поддержали Украину (ФОТО + ВИДЕО)
- В кинопрокат выходит "Украинская новая волна"
- Дождь, град и сильный ветер. На Донецкую область надвигается шторм14:30
- Оккупанты РФ цинично ударили по районам Водяного из 120-мм минометов: СЦКК о жертвах среди мирных жителей13:50
- «На убой». Воевавшего под Мариуполем добровольца-ингуша Украина выдала РФ13:38
- У Мариуполя минометы накрыли поселок 13:20
- Чьи в лесу шишки: В «ДНР» обсуждают, почему бензин в «республике» намного дороже, чем в РФ13:06
- Сотрудникам школы в Гольмовском запрещают говорить без разрешения боевиков «ДНР»12:49
- Модель реинтеграции Донбасса украинцам надо выбрать на референдуме, – эксперт12:15
- Боевики «ДНР» заговорили о «политических репрессиях» Пушилина11:30
- Ситуация в зоне ООС накалена, ВСУ держат оборону: российские наемники и боевики считают убитых и раненых 11:00
- ООН направила на неподконтрольный Донбасс грузовик с медицинскими товарами10:45
- Нестор Шуфрич положил глаз на киевское "Динамо"14:37
- Дождь, град и сильный ветер. На Донецкую область надвигается шторм14:30
- Потап и Олег Винник спели дуэтом (ВИДЕО)14:25
- Какие документы необходимы для оформления субсидии14:15
- В Гарварде вручили Шнобелевские премии (ВИДЕО)14:05
- Порошенко анонсировал подписание документа о транше ЕС на 1 млрд евро14:00
- Оккупанты РФ цинично ударили по районам Водяного из 120-мм минометов: СЦКК о жертвах среди мирных жителей13:50
- «На убой». Воевавшего под Мариуполем добровольца-ингуша Украина выдала РФ13:38
- У Мариуполя минометы накрыли поселок 13:20
- Чьи в лесу шишки: В «ДНР» обсуждают, почему бензин в «республике» намного дороже, чем в РФ13:06
- Украинские медики готовятся к эпидемии опасного заболевания10:15
- Названа неожиданная причина импотенции10:00
- Эти утренние привычки мешают вам похудеть09:45
- Идеальная подруга по знаку Зодиака09:30
- Минздрав запретит невакцинированным детям посещать школы и детские сады07:25
- Чужие вещи и украшения могут принести несчастье14:12
- Купрянів день 13 вересня: повір’я та прикмети13:53
- Знаки Зодиака с самым тяжелым характером22:35
- Врачи назвали самую вредную позу для сна22:12
- 7 простых привычек, которые защитят ваш дом от ссор и привлекут в него достаток21:00
- Портал электронных услуг Пенсионного фонда: как зарегистрироваться и зачем?
- У семьи убитого Захарченко начались серьезные проблемы: могут остаться без имущества
- В Макеевке и Донецке проверки: переписывают номера авто и данные водителя — соцсети
- Мариупольцы в ужасе! Город содрогается от канонады
- В Донецке первый резонансный арест после смены главаря "ДНР": на подвал брошен главврач наркологии "ДНР" Цыба
- Убийство Захарченко в Донецке: спутница главаря "ДНР" из больницы впервые рассказала о взрыве. ВИДЕО
- Жители Горловки говорят о большом количестве российских наемников в городе
- Стало изестно о визите Ахметова в Донецк
- ВСУ дали мощный отпор боевикам, "ДНР/ЛНР" пополнили список потерь
- Путин устроил тайные переговоры в Ростове: судьба Донбасса решена