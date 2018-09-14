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Минздрав запретит невакцинированным детям посещать школы и детские сады
Если у ребенка есть противопоказания к прививке, он должен получить соответствующую справку у врача
Невакцинированные дети не могут посещать школы и детские сады. Соответствующее напоминание органам местной власти отправили Министерство здравоохранения Украины и Министерство образования и науки Украины, говорится на странице Минздрава в Facebook.
Согласно закону, посещать государственные учреждения образования могут только те дети, которые получили прививки по Календарю профилактических прививок или, если у ребенка есть медицинские противопоказания к вакцинации (ст. 15 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней").
"Если у вашего ребенка есть противопоказания к прививке, он должен получить соответствующую справку у врача, когда проходит обязательный профилактический осмотр. Решение о допуске таких детей в учреждения образования принимает комиссия врачей соответствующего лечебно-профилактического заведения", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Украина стала лидером по количеству заболевших корью в Европе. В Украине за первое полугодие корью заболели 23 тыс. человек. Темпы заболеваемости впечатляют, так как число больных уже в шесть раз превышает показатели 2017 года.
Всего с начала 2018 года в Украине от кори умерли 13 человек - 9 детей и 4 взрослых.
В свою очередь и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун призвала к вакцинации против гриппа и сообщила, что вакцина появится в аптеках в течение месяца. Согласно прогнозам World Health Organization (WHO), в Украине будут циркулировать 3 штамма гриппа:
- вирус, подобный A / Michigan / 45/2015 (H1N1) pdm09;
- вирус, подобный A / Singapore / INFIMH-16-0019 / 2016 (H3N2);
- вирус, подобный B / Colorado / 06/2017.
Теги: Донбасс, дети, вакцина, запрет, корь, Минздрав
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