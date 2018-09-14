НБУ окончательно отменил обязательные печати на документах

14.09.2018 08:45

Нацбанк внес изменения в ряд нормативно-правовых актов относительно использования печати на документах.

В частности, с целью реализации ст. 58-1 ХКУ, согласно которой оттиск печати не может быть обязательным реквизитом какого-либо документа (в том числе расчетного), НБУ внес соответствующие изменения в ряд собственных нормативно-правовых актов, передает ЮрЛига.

Идет речь, в частности, о Положении о расчетных палатах для предъявления векселей к платежу, Положении о порядке осуществления операций с чеками в иностранной валюте на территории Украины, Положении о порядке осуществления банками операций с векселями в национальной валюте на территории Украины, Положении о порядке выполнения банками документов на перевод, покупку и продажу иностранной валюты или банковских металлов в особый период, Положении об электронных деньгах в Украине.

Об этом речь идет в постановлении "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины" от 4 сентября 2018 года № 95. Постановление № 95 вступило в силу 12 сентября 2018 года.

Этим документом дополнено Положение о порядке выполнения банками документов на перевод, принудительное списание и арест средств в иностранных валютах и банковских металлов требованиями о порядке оформления расчетного документа и его выполнения уполномоченным банком в случае осуществления операций по счету условного хранения (эскроу) в иностранной валюте.

Источник: https://antikor.com.ua