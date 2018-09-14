Отопительный сезон под угрозой срыва: жители каких городов могут остаться без тепла

14.09.2018 21:00

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ признало наличие проблем с подготовкой Киева к предстоящему отопительному сезону.



В пресс-службе ведомства сообщили, что помимо Киева затруднения наблюдаются в Коцюбинском (Киевская обл.), Смеле (Черкасская обл.) и Шепетовке (Хмельницкая обл.).



«Почти на 100% готова социальная инфраструктура. Начались регламентные работы и запуски по всем котельным. Определенные проблемы с подготовкой к отопительному сезону возникают вновь по Коцюбинском, Смеле и Шепетовке. Актуальным является вопрос и по Киеву, где происходит передача целостного имущественного комплекса от "Киевэнерго"», – уточнил глава министерства и вице-премьер Геннадий Зубко.



По словам министра, в течение ближайших недель этот процесс будет закончен, что позволит Киеву полноценно подготовиться к прохождению отопительного сезона.



Источник: https://zi.dn.ua