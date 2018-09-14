Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Православный мир на грани раскола: в Москве прекращают молитвенное единение с Константинополем из-за Украины

14.09.2018 20:47
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Православный мир на грани раскола: в Москве прекращают молитвенное единение с Константинополем из-за Украины

Священный Синод РПЦ на своем внеочередном совещании принял решение о приостановлении сослужения с иерархами Константинопольского Патриархата.

Такой отчаянный поступок церковников можно условно сравнить с разрывом дипломатических отношений между государствами, за которым часто следует объявление войны. Российская православная церковь на своем внеочередном Синоде приняла беспрецедентное, но вполне ожидаемое решение: сослужение с иерархами Константинопольской церкви приостановлено. Об этом сообщает "Диалог.UA". Синод экстренно собирали сегодня, 14 сентября, за закрытыми дверями совещалось высшее московское духовенство.

Однако с самого начала было ясно, что украинский вопрос стоит во главе угла. По окончании встречи, РПЦ МП огласила свое решение. Озвучено и официальное пояснение данного отчаянного шага. Основная суть водится к тому, что в Москве до сих пор считают независимую Украину, ее приходы, паству, храмы и святыни своей "исконной территорией". 

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, Киев, Москва, православная церковь, Константинополь, раскол
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх