Тымчук: Россия готовится перебросить на Донбасс новое неизвестное оружие

14.09.2018 12:00

Представителей подразделения российско-террористических войск на оккупированном Донбассе уже готовят к поступлению нового неизвестного вооружения, произведенного в России. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы «Информационное сопротивление», депутат ВР Дмитрий Тымчук.



«В 100-й бригаде Республиканской гвардии и 11-м отдельном мотострелецком полке в течение месяца командование проводит работу по отбору «военнослужащих» с целью провести «переучивание на новую технику». О какой технике идёт речь – на данный момент неизвестно», – написал он.



Кроме того, Тымчук отметит, что, судя по тому, что большая часть отобранных являются минометчиками и артиллеристами, это явно артиллерийская система, которая должна поступить на вооружение оккупационных войск на Донбассе из Российской Федерац