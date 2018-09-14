В Кремле боятся атаковать Украину в Азовском море: генерал назвал причины

14.09.2018 19:37

Россияне перебросили корабли в Азовское море, но атаковать не спешат

После многочисленных задержаний россиянами украинских и иностранных судов в Азовском море, а также усиление военного присутствия России в регионе, эксперты озвучили обеспокоенность военными планами Кремля. Свое мнение о возможных намерениях России начать агрессивные действия в Азовском бассейне и готовность Украины к такому наступлению "Апострофу" высказал генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

После оккупации Крыма и строительства Крымского моста россияне ограничили наши экономические возможности в Азовском море. Корабли высотой более 33 метров туда заходить уже не могут. Это притом, что ранее к нам в порты заходили суда высотой 38 метров и более.

Источник: https://from-ua.com