В Крыму ополчились против РФ

14.09.2018 08:10

Как сообщает replyua.net, в оккупированном Российской Федерацией Крыму осознали, что они никому не нужны, а так называемая власть не собирается отстаивать их интересы.

Более того, местные жители признали, что их ненавидят россияне. Отметим, данная информация появилась в Twitter блогера «КРЫМский бандеровец», который опубликовал историю крымчанина о том, как он сдал квартиру российскому военнослужащему, который устроил истерику и пожаловался, что «Керчь - это дыра», куда его с коллегами отправляют «под угрозой увольнения». "До ватников Керчи дошло, что оккупанты ненавидят жителей Крыма", - прокомментировал блогер свою публикацию.



Под этим постом собралось много комментариев от жителей полуострова, которые рассказали, как на самом дели к ним относятся «понаехавшие» россияне. «Нас все просто ненавидят», «Вот и надейся на них, что защитят», «Наконец народ начал снимать розовые очки!», «Это наш город, наш дом, кому не нравится - добро пожаловать на выход», - пишут возмущенные крымчане. Напомним, ранее в сети сообщалось, что жители Феодосии ополчились на оккупантов из-за того, что они без предупреждения отключили воду и газ в городе. «Крым. В*тники в Феодосии не ждут, когда настанет время бесперебойной подачи воды и света. Они хотят, чтобы настало время, когда их начнут предупреждать об отключениях. А вот понаехавшие привыкли жить в суровых российских реалиях, а потому – запасливые», - сообщил тогда блогер «КРЫМский бандеровец».