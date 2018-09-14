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В Украине подорожали продукты: раскрыты реальные цены в магазинах
С начала 2018 года потребительские цены в мониторинге Государственной службе статистики выросли лишь на 3,5%. При этом разница в магазинах составляет от нескольких до пятидесяти процентов.
Об этом сказано в материале издания "Сегодня". Журналисты решили узнать, откуда берутся такие цифры, и сколько на самом деле стоят основные продукты.
Оказалось, что ценники в магазинах заметно отличаются от тех, которые опубликовали в Госстате. Например, гречка, по данным службы статистики, стоит 17,76 грн/кг, но в магазинах самая дешевая – 18,1 грн/кг.
Еще заметнее разница в ценах на мясо. Говядина в статистических отчетах стоит 124,5 грн/кг, а в реальности – 136 грн/кг за гуляш и 149,95 грн/кг – за филе.
Отмечается, что "на бумаге" подешевели и яйца – в отчете Госстата десяток с начала года упал в цене на 7 грн – до 20,11 грн. Но в популярном столичном супермаркете указана цена – минимум 31 грн. В другом магазине – 25 грн. Сообщается, что сливочное масло высокой жирности стоит от 40 грн за 200 гр, хотя статистическое ведомство зафиксировало 36 грн.
Как оказалось, цены выше не только в столице. Даже в Тернополе – одном из самых "дешевых" городов Украины – продукты стоят дороже, чем говорит Госстат. То же масло - от 37 грн за 200 гр. Дешевле в Тернополе только мясо и яйца.
Отмечается, что в Госстате официально объяснили изданию, откуда берутся цены: "Отбор предприятий торговли и сферы услуг осуществляется на территориальном уровне для каждого города, где проводится регистрация цен на основе процедуры стратифицированного многоступенчатого отбора с элементами метода вероятности".
Эксперт Алексей Дорошенко уверен, что данные ведомства запаздывают на два-три месяца. Поэтому неправильно определяют и реальную инфляцию.
"По нашим данным, что-то растет в цене на 3%, а по данным Госстата – падает на 5%. Возникает вопрос, за счет чего такая разница и можно ли доверять официальной статистике?" – говорит Дорошенко.
Отмечается, что прогнозы экспертов не утешительные – инфляция на конец 2018 года составит 11-12%.
Источник: https://antikor.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, подорожание, продукты
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