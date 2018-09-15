ЕС не снимет санкции с России, пока не будут реализованы Минские договоренности – Меркель

15.09.2018 10:25

Мир и восстановление территориальной целостности Украины остаются важными темами для Евросоюза, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Об этом 14 сентября в Вильнюсе (Литва) заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает AFP. "Пока Минские договоренности не будут реализованы или не будет достигнут прогресс на этом пути, мы не снимем санкции с России", – сказала она. Немецкий канцлер подчеркнула, что мир и восстановление территориальной целостности Украины остаются важными темами для Евросоюза. 13 сентября Европейский совет продлил санкции против России за агрессию в отношении Украины, а 18 июня продолжил на год ограничения за аннексию Крыма. В отношении России были введены экономические санкции Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами весной 2014 года после того, как Россия аннексировала украинской полуостров Крым и начала военную агрессию на востоке Украины. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались.

Источник : https://gordonua.com